Tres incendios forestales permanecen activos este sábado en el territorio hondureño

Tegucigalpa – El capitán Mario Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, informó la tarde de este sábado que tres incendios forestales permanecen activos en distintas partes del territorio nacional.

Los tres incendios activos se ubican en: Lepaterique, Amarateca y en Marcala, departamento de La Paz, detalló el uniformado.

Sin embargo, solo en las últimas 24 horas se han combatido 15 incendios forestales, dijo.

Durante los primeros meses de este año las Fuerzas Armadas han participado en el combate de más de 330 incendios forestales, precisó el capitán Rivera.

Cerca de 44 mil hectáreas de bosques afectadas por 683 incendios forestales reportados este 2026, según registros oficiales.

Entre las principales causas de los siniestros figuran las altas temperaturas, la quema agrícola sin control y la acción deliberada de personas.

Las autoridades estiman que el 84 % de los incendios son provocados por actividades humanas, muchas veces debido a la falta de supervisión en el uso del fuego, que fácilmente se extiende hacia zonas montañosas. (RO)