Tres historias, una mirada

Thelma Mejia

Tegucigalpa. – “Centroamérica, justicia capturada”, se denomina la última serie de trabajos periodísticos de profundidad e investigación difundidos por los Ciclos de Actualización a Periodistas (CAP), en donde un grupo de periodistas becarios de medios de comunicación de Guatemala, El Salvador y Honduras revelan impactantes historias de cómo opera la justicia en el llamado “Triangulo Norte” de la subregión como fiel reflejo del funcionamiento de la Diosa Temis y los operadores de justicia que pican sólo a los de pies descalzos.

Las tres historias que les comento son una mirada de un sistema de justicia que lejos de responder a la demandas ciudadanas de acceso a la justicia con equidad, sin estigmas ni discriminación, revela un patrón de sometimiento y castigo en donde la cárcel se vuelve una “casa común” de encierro donde conviven la inocencia y la delincuencia, donde las reglas las impone el más fuerte, el trueque aflora como moneda de cambio, la autoridad es ciega, sorda y muda, mientras en las afueras de los barrotes, las familias esperan una carta para saber si aun hay vida, esperan una próxima visita carcelaria porque el tiempo es cruel y corre tan de prisa que la justicia se esconde para no dar la cara de cuándo y cómo se resolverán los casos.

En El Salvador, las llamadas “Cartas del inframundo” cuentan historias no conocidas por la sociedad salvadoreña ni el resto de la región bajo un modelo de excepción considerado “cool” que todos quieren imitar como parte del llamado populismo penal, en tanto en Guatemala, “Las voces indígenas que el poder de Guatemala no logra callas” cuenta como líderes indígenas que salieron a las calles para defender la democracia que pretendía ser arrebatada para evitar la asunción del presidente, Bernardo Arévalo, fueron criminalizados por defender la institucionalidad y tienen 13 meses sin que su caso avance. Son víctimas de la gestión de una fiscal coludida con las elites corruptas de ese país como fue Consuelo Porras, quien recientemente cesó en su cargo al no lograr una reelección.

En Honduras, tres ciudadanos hondureños que no se conocían entre sí, fueron víctimas de un fiscal general—destituido en juicio político—acusados de terroristas. Un cuarto fue sumado a ese trío como parte de la “conspiración” para efectuar un presunto magnicidio en contra del expresidente Manuel Zelaya y desestabilizar supuestamente el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, según argumentó la fiscalía.

Es “El caso de humo de los “terroristas” de WhatsApp”, como se llamó al trabajo colaborativo. Este caso, digno de estudio en la academia, entre abogados, jueces, fiscales y policías, evidencia lo mal que anda nuestro sistema de justicia, las violaciones y engaños que fueron objeto los imputados que siguen esperando el desenlace de un hecho fabricado en medio de un ambiente altamente polarizado y político que tuvo como punta de lanza al Ministerio Público y a su entonces fiscal general. El trabajo periodístico reveló como se juega con la justicia desde el poder.

Los relatos evidencian como desde el poder se trataba de expandir e imponer en el ciudadano común una “política” de miedo que se suma a los diversos miedos que vienen arrastrando los hondureños desde las últimas cuatro décadas: miedo a la policía montada (años 60 y 70 del siglo pasado), miedo a la desaparición forzada de personas, miedo a las maras y pandillas, miedo a la autoridad policial y militar, miedo al crimen organizado, miedo a la violencia, miedo a la institucionalidad.

El caso de “los Macondo”, como les he bautizado, fue un despliegue que llamó la atención de los medios y la sociedad en sus primeros días, la espectacularidad de los operativos, la grandilocuencia de un fiscal general, la avalancha del oficialismo en contra de los imputados, en fin, la soberbia del poder. Pero la deuda de la prensa sigue pendiente. La justicia no termina de cerrar la causa y la prensa está obligada, a raíz de ese trabajo periodístico publicado por los Ciclos CAP y 23 medios aliados del Triángulo Norte, a dar un seguimiento para que salga a la luz la justicia y la verdad. Justicia tardía, no es justicia.

Los efectos sicológicos que ese hecho ha generado en las familias de los imputados es otra historia del Macondo hondureño: crueldad, indiferencia, falta de empatía y de solidaridad. La justicia hondureña no puede seguir siendo exhibida de esta forma tan vergonzosa, muchos menos el Ministerio Público creado para defender al ciudadano de los abusos del Estado, no para coludirse con el poder.

Los Ciclos CAP con este tipo de trabajos colaborativos en el marco de un proceso de formación de un poco más de ocho meses sobre Democracia y Autoritarismo en América Central a periodistas de Guatemala, El Salvador y Honduras, ha puesto los puntos en las íes sobre esa justicia capturada en la subregión, las desigualdades, la indiferencia, la discriminación y la marginación.

Son historias que deben ser abrazadas y contadas por quienes apostamos y creemos en el buen periodismo, son historias que nos dicen que la prensa centroamericana sigue teniendo futuro, que el periodismo de calidad se logra con compromiso, pasión, ética y profesionalismo. Son historias que apuestan al periodismo colaborativo y permiten a los becarios ver más allá de sus entornos, husmear, recolectar y buscar información venciendo también sus propios miedos para no caer en el conformismo que sigue siendo la gran apuesta del poder para silenciar y neutralizar.