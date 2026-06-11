Tres heridos tras explosión en cohetería artesanal en Copán

Tegucigalpa – Tres personas resultaron con quemaduras tras una explosión en una cohetería artesanal en el barrio San Sebastián, San Nicolás, Copán, occidente de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Teresa de Jesús Hernández de 22 años, Darwin Alejandro Arita de 19 años y una menor de tres años.

De acuerdo a reportes de prensa los afectados se encontraban trabajando en la cohetería artesanal cuando sucedió la explosión.

Los afectados presentan quemaduras de segundo y primer grado con daños en el 30% de su cuerpo, se conoció.

Todos fueron trasladados hasta un centro asistencial en La Entrada, Copán, donde permanecen en el área de cuidados intensivos.

La venta y quema de pólvora sigue estando sujeta a ordenanzas municipales que prohíben su comercialización en muchas ciudades del país, pero su uso clandestino continúa provocando decenas de tragedias cada año. (RO)