Tres guatemaltecos mueren abatidos en punto fronterizo de Ocotepeque

Ocotepeque – Tres ciudadanos guatemaltecos fueron abatidos a balazos este domingo en un punto ciego fronterizo del municipio de San Jorge en el departamento de Ocotepeque, occidente de Honduras.

Los fallecidos fueron identificados como el comerciante Marvin Rolando Guzmán (31) y sus acompañantes con los alias de “Chiqui” y “Peligro”.

Los cuerpos fueron hallados por transeúntes en un punto ciego entre la frontera de Honduras con Guatemala, según reportes de medios de Ocotepeque en Hopnduras y Esquipulas en Guatemala.

Los occisos se conducían en una camioneta todo terreno, en la que el cuerpo del comerciante quedó en la parte trasera del automotor, y el de sus acompañantes a la orilla.

De acuerdo con registros periodísticos de Guatemala, Guzmán Rodríguez ya había estado involucrado en hechos armados en años anteriores.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG

Lista de Masacres 2025

N°. | Lugar | Fecha | Cantidad de muertos