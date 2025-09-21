Tres guatemaltecos mueren abatidos en punto fronterizo de Ocotepeque

Ocotepeque – Tres ciudadanos guatemaltecos fueron abatidos a balazos este domingo en un punto ciego fronterizo del municipio de San Jorge en el departamento de Ocotepeque, occidente de Honduras.
Los fallecidos fueron identificados como el comerciante Marvin Rolando Guzmán (31) y sus acompañantes con los alias de “Chiqui” y “Peligro”.
Los cuerpos fueron hallados por transeúntes en un punto ciego entre la frontera de Honduras con Guatemala, según reportes de medios de Ocotepeque en Hopnduras y Esquipulas en Guatemala.
Los occisos se conducían en una camioneta todo terreno, en la que el cuerpo del comerciante quedó en la parte trasera del automotor, y el de sus acompañantes a la orilla.
De acuerdo con registros periodísticos de Guatemala, Guzmán Rodríguez ya había estado involucrado en hechos armados en años anteriores.
Un promedio de seis personas mueren diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG
Lista de Masacres 2025
N°. | Lugar | Fecha | Cantidad de muertos
1.- Mateo, Francisco Morazán -20 de enero- 3 muertos
2.- Trujillo, Colón-30 de enero- 4 muertos
3.- Ocotepeque, Ocotepeque -5 de febrero- 3 muertos
4.- Juticalpa, Olancho -8 de febrero- 3 muertos
5.- Catacamas, Olancho -14 de febrero- 6 muertos
6.- Distrito Central, Francisco Morazán -23 de febrero- 3 muertos
7.- Yoro, Yoro -27 de febrero- 3 muertos
8.- Siguatepeque, Comayagua -1 de marzo- 3 muertos
9.- Distrito Central, Francisco Morazán -3 de marzo- 4 muertos
10.- Distrito Central, Francisco Morazán -3 de marzo- 3 muertos
11- Sector Rivera Hernández, San Pedro Sula -19 de marzo- 4 muertos
12.- Sector de la Satélite, San Pedro Sula -27 de marzo- 3 muertos
13.- El Negrito, Yoro -31 de marzo- 4 muertos
14.- Santa Rita, Copan -13 de abril- 3 muertos
15.- El Triunfo, Choluteca -13 de abril- 3 muertos
16.- La Ceiba, Atlántida -17 de abril- 5 muertos
17.- El Progreso, Yoro -7 de junio- 3 muertos
18.- Sabá, Colón -14 de junio- 4 muertos
19.- Distrito Central, F. Morazán -24/25 de junio- 3 muertos
20.- Silca, Olancho –30 de junio – 3 muertos
21.- Distrito Central, Francisco Morazán -4 de julio- 3 muertos
22.- El Paraíso, Copán -10 de julio- 3 muertos
23. Juticalpa, Olancho -11 de julio- 3 muertos
24. El Paraíso- 25 de julio-3 muertos
25. San Jorge, Ocotepeque – 21 de septiembre – 3 muertos