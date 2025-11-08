Tres fallecidos y 15 heridos en incidentes por golpes de mar en isla española de Tenerife

Santa Cruz De Tenerife (España).- Tres personas fallecieron y otras quince resultaron heridas este sábado en distintos incidentes relacionados con el fuerte oleaje en las costas de la isla española de Tenerife, en una jornada en la que el archipiélago de Canarias (Atlántico) estuvo en prealerta por fenómenos costeros.

El primer incidente se registró en la playa del Roque de Las Bodegas en Taganana, en Santa Cruz de Tenerife, después de que seis turistas franceses resultasen heridos al caer al agua tras un golpe de mar.

Una mujer con lesiones de carácter moderado fue trasladada al hospital y el resto de afectados presentaba lesiones de carácter leve, aunque cuatro de ellos también tuvieron que ser hospitalizados y un quinto fue asistido en el lugar del incidente.

Fuentes de la Policía Local informaron a EFE de que el golpe de mar arrastró a los afectados tras no obedecer un balizamiento preventivo que estaba colocado en la zona.

Posteriormente, el servicio de emergencias 112 informó del hallazgo de un hombre fallecido que fue localizado flotando en el mar en la playa de El Cabezo de Granadilla de Abona, al sur de la isla.

El tercer incidente tuvo que ver con otro golpe de mar en el muelle de Puerto de la Cruz, al norte de Tenerife, que arrastró al agua a diez personas.

Una mujer falleció y otros tres afectados presentaban traumatismos de carácter grave, cuatro de carácter moderado y otros dos leve, y fueron hospitalizados en distintos centros sanitarios.

Un poco más tarde el 112 recibió un nuevo aviso de que un varón había caído al mar en la zona de Charco del Viento, en el municipio de La Guancha, también al norte de la isla, y al rescatarlo se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. EFE/ir