Tres escrutadores del PN heridos por bomba molotov lanzada en las afueras del Infop

Tegucigalpa – Al menos tres escrutadores del Partido Nacional resultaron heridos luego que sujetos lanzaran una bomba molotov al interior del autobús que los trasladaba a sus viviendas en las afueras del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

Miembros del 911 se trasladaron al lugar para poder brindar los primeros auxilios y trasladar a los heridos hacia el Hospital Escuela.

Datos preliminares indican que los escrutadores abordaban el autobús que los trasladaba hacia sus viviendas cuando sujetos se acercaron al autobús y lanzaron una bomba molotov que dejó al menos tres personas heridas.

Agentes policiales no han identificado a las personas que realizaron el atentado.

“Nosotros estábamos adentro cuando nos informaron que atacaron una de las unidades del primer turno, de 7.00 de la mañana a 7.00 de la noche y nos movilizamos donde nos percatamos que les tiraron tres bombas molotov, ya vino una ambulancia a llevarse a tres compañeros heridos”, relató Roberto Mourra, representante de los escrutadores del Partido Nacional.

“No podemos llegar a este tipo de violencia. Ya tienen ubicada a la gente, en qué buses se va cada persona. Es una persecución cuando esta gente solo viene a trabajar”, denunció.

¡Ya Basta! Continúa la violencia de colectivos de Libre en el CNE/INFOP.



Esta noche atacaron con morteros y bombas molotov un bus que trasladaba a nuestra gente de regreso a sus casas.



Hay tres heridos; entre ellos Joseph Galdámez, quien debió ser ingresado al hospital por sus… pic.twitter.com/41ogKUdFGI — Juan Diego Zelaya (@juandiegozelaya) December 23, 2025

Los escrutadores del Partido Nacional han venido denunciando amenazas por parte de miembros de Libertad y Refundación y del Partido Liberal.

Asimismo, pidieron a las autoridades de seguridad un mayor acompañamiento para que no se repitan las acciones que se han registrado hasta el momento. IR