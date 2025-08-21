Tres equipos retan al líder Olimpia en Honduras en la sexta fecha del Apertura

Tegucigalpa – Al menos tres equipos buscarán arrebatarle el primer lugar al Olimpia en la sexta jornada del torneo Apertura, que comenzará el viernes con el juego entre los locales del Victoria y el Motagua.

El Olimpia, con el uruguayo Eduardo Espinel en el banquillo, que el sábado recibirá al Platense, es líder de la competición con once puntos, acechado por Marathón, Real España y Olancho, con diez cada uno.

El viernes, el Victoria, que dirige el mexicano David Patiño, apostará ante el Motagua por ganar su primer juego y cortar una mala racha de cuatro derrotas al hilo.

El Motagua, con el español Javier López, que debutó como su nuevo técnico en la cuarta jornada, también intentará sumar de a tres ante el Victoria.

Los dirigidos por López vienen de perder tres juegos consecutivos y empatar uno, el de la cuarta fecha, lo que contrasta con los buenos resultados en la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf, en la que ha sumado siete puntos, saldo de dos triunfos y un empate, en su grupo, el C.

En el segundo partido del sábado, el Choloma, que es décimo en la tabla con un entero, recibirá al Génesis, situado en la octava casilla con tres.

El domingo, el modesto Olancho, que ha saltado a la cuarta casilla con diez unidades, será anfitrión del Marathón, que dirige el argentino Pablo Lavallén, segundo en la clasificación con igual cantidad de puntos.

La jornada se completará con el juego entre el Real España, local, con el costarricense Jeaustin Campos en el banquillo, y el Juticalpa.

El Real España, que el miércoles venció por 1-0 al Diriangén, de Nicaragua, en juego de la Copa Centroamericana 2025, es tercero en la clasificación con diez puntos, en tanto que el Juticalpa es sexto, con ocho.

En la sexta jornada descansará el Universidad Pedagógica. EFE