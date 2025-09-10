Tres empresas presentan ofertas para servicios satelitales de conectividad electoral

Tegucigalpa – Tres empresas se presentaron este miércoles a la convocatoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la recepción y apertura de ofertas correspondiente al Procedimiento Especial No. CNE-PEG-UCCE-005-2025.

A la convocatoria para presentar propuestas técnicas y económicas para la provisión de kits satelitales e internet satelital, routers y servicios de integración, en el marco del proceso electoral general de 2026 se presentaron la venezolana Smarmatic, Honduras Tecnology y el consorcio estadounidense IFX Network.

Esta contratación tiene como objetivo resolver una condición estructural crítica del sistema electoral: la falta de conectividad en 1,728 centros de votación ubicados en zonas sin cobertura de redes móviles. A través de esta iniciativa, el CNE busca garantizar el funcionamiento pleno del sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP) y de identificación biométrica de los electores en todo el territorio nacional.

El proyecto contempla la adquisición de 2,050 kits satelitales, basados en tecnología de órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en inglés de Low Earth Orbit), que ofrece alta velocidad, baja latencia y mayor estabilidad, incluso en regiones remotas y bajo condiciones climáticas adversas. Estas características son fundamentales para asegurar una operación eficiente durante el día de la elección.

El proceso de contratación está estructurado en tres lotes, que incluyen tanto los componentes técnicos como los servicios de capacitación especializada para el personal encargado de la instalación, operación y resguardo de los equipos en los centros de votación. Se tiene previsto que el proceso de adjudicación concluya el próximo 22 de septiembre de 2025.

Este procedimiento se rige por el Presupuesto Especial para las Elecciones Generales 2025 (Decreto 42-2025) y por las normativas vigentes, bajo los principios de transparencia, libre concurrencia y eficiencia en la gestión pública. VC