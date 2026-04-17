Tres diputados liberales no estuvieron presentes en la destitución de Ochoa y Morazán: diputado Rivera Callejas

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, detalló que tres congresistas liberales no participaron en la sesión legislativa donde se destituyó a Marlon Ochoa del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Mario Morazán del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Cabe recordar que cuando se aprobó la denuncia contra cuatro altos funcionarios del CNE y TJE eran 91 votos, pero al momento de la destitución solo fue 88.

“Lo que pasó fue que tres diputados liberales no participaron en la sesión, no fue que votó a favor o se abstuvieron, sino que no estaban presentes”, dijo Rivera Callejas.

Destacó la valentía del ahora exmagistrado Mario Morazán de comparecer en el juicio político.

Seguidamente, indicó que el Congreso Nacional debe nombrar una comisión para recibir las hojas de vida de todos los postulantes para proponer los sustitutos.

Señaló que no existe un artículo en la Ley Electoral que los miembros del CNE y el TJE deben ser miembros de un partido político, si lo establece en la junta receptora de votos.

Rivera Callejas valoró que el proceso de juicio político no fue persecución, show político, ni un circo; sino para crear precedencia y que no se repita que altos funcionarios electorales quieran bloquear los comicios.

Reflexionó que el juicio político deja la lección aprendida que ningún funcionario está por encima de la ley. AG