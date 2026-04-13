Tres detenidos tras decomisar 1.048 paquetes de droga en el Pacífico panameño

Ciudad de Panamá.- Las autoridades de Panamá informaron este lunes del arresto de tres individuos tras decomisar 1.048 paquetes de droga en el Pacífico panameño.

La incautación se produjo en «una embarcación ubicada al sureste de Punta Coco, Archipiélago de Las Perlas», en el Pacífico panameño, según informó en un comunicado el Ministerio Público de Panamá (Fiscalía), que llevó a acabo la operación en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

En el operativo, «tres personas fueron aprehendidas», sin que se precisara la procedencia ni el destino final del alijo y fueron «puestas a las órdenes de un juez de garantías».

En Panamá, los paquetes de droga decomisados suelen tener un peso aproximado de un kilogramo cada uno, y la sustancia ilícita más incautada por las autoridades es la cocaína.

Las autoridades panameñas incautaron 129 toneladas de drogas en 2025 y 47,8 toneladas de precursores químicos, según las estadísticas del Ministerio Público.

En lo que va de 2026, Panamá ha incautado grandes cargamentos de droga, como los 5.356 paquetes decomisados el pasado 17 de enero tras la interdicción de una embarcación en una de las islas del Archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico panameño, también por agentes del Senan.

Panamá es utilizado como puente para la droga producida en Suramérica, cuyo destino principal es Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del mundo, así como Europa. EFE/ir