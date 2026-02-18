Tres cafeterías hondureñas ingresan al ranking mundial de las 100 mejores en Coffee Fest Madrid 2026

Tegucigalpa- Tres cafeterías hondureñas alcanzaron un importante reconocimiento internacional al ser incluidas en el listado de las 100 mejores del mundo durante el Coffee Fest Madrid 2026, uno de los eventos más relevantes del sector cafetero en Europa.

El Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) confirmó que Café Nativo, The Golden Pig y Cafetano lograron posicionarse entre más de 1,500 cafeterías evaluadas por jueces internacionales con amplia trayectoria en el mundo del café.

De acuerdo con los resultados oficiales, Café Nativo se ubicó en el puesto 63, The Golden Pig alcanzó la posición 70 y Cafetano figuró en el lugar 91 del ranking global.

El evento se desarrolló entre el 14 y el 16 de febrero en el IFEMA Madrid, y marcó la primera participación oficial de Honduras en este tipo de certámenes internacionales, compitiendo con establecimientos de ciudades como Melbourne, Tokio, Londres y Nueva York.

Honduras presente con las mejores cafeterías de mundo en el 100tbcs pic.twitter.com/EQvTraztda — IHCAFE (@IHCAFE) February 16, 2026

El IHCAFE destacó que este logro evidencia el salto cualitativo que ha experimentado el país en el segmento del specialty coffee, consolidando a Honduras no solo como productor de café de alta calidad, sino también como referente en transformación y valor agregado.

“Este reconocimiento es un orgullo nacional. Demuestra que el café hondureño no solo se cultiva con excelencia, sino que también se proyecta al mundo a través del emprendimiento y la innovación”, subrayó la institución.

Finalmente, el ingreso de Honduras a este selecto ranking fortalece la estrategia de posicionamiento de la marca Café de Honduras, abriendo nuevas oportunidades comerciales en Europa y consolidando al país como un actor relevante en la industria del café de especialidad a nivel global. LB