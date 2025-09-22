Tres agentes de policía son acusados de tortura, tras golpiza a menor de edad en Tegucigalpa

Tegucigalpa – Dictan auto de formal procesamiento por el presunto delito de tortura a los agentes de la policía Gervin David Nolasco García, Denis Isaías Ponce Lovo y Julio César Corrales Carbajal; por un incidente ocurrido el 27 de febrero de 2024 en la colonia Brisas de Oriente, donde supuestamente agredieron físicamente a un menor de 14 años.

Según la investigación de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), los funcionarios detuvieron al adolescente y a su tío mientras se movilizaban en una motocicleta.

Durante la revisión, los agentes encontraron un proyectil y, al no obtener información sobre su procedencia, comenzaron a golpear al menor en varias partes de su cuerpo, causándole lesiones y moretones.

Posteriormente, los policías se dirigieron a la vivienda del joven en busca de un arma que supuestamente pertenecía a su padre, que también es miembro de la Policía Nacional. En el lugar, detuvieron a la hermana del menor, de 19 años de edad.

Al llegar a la Posta Policial de la colonia Kennedy, los abusos continuaron, por lo que intervino la hermana del ofendido para que cesaran las agresiones físicas y verbales en perjuicio del menor de edad.

Luego de investigar estos hechos, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra los tres sospechosos para que la aplicación de procedimientos policiales se enmarque en la Ley, se respeten los derechos y se proteja a los niños y niñas. PD