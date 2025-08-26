Tres agentes de la DPI capturados por allanamiento ilegal y robo con intimidación

Tegucigalpa-La Policía Nacional de Honduras informó este martes sobre la captura de tres funcionarios asignados a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el departamento de Ocotepeque, por diversos delitos.

Los detenidos, son dos hombres y una mujer originarios de Choluteca, Lempira y Copán, tenían órdenes de captura pendientes por diversos delitos, entre ellos allanamiento ilegal de domicilio cometido por funcionario público, robo con intimidación, concusión, sustracción y ocultamiento de documentos en custodia.

Estos ilícitos habrían sido cometidos en perjuicio de la administración pública, de la inviolabilidad del domicilio y de un ciudadano identificado como Balvino España.

El operativo se desarrolló en las instalaciones de la UDEP-14 de Ocotepeque, en cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de San Pedro Sula, Cortés.

Las autoridades confirmaron que los agentes capturados fueron puestos a la orden de los tribunales correspondientes para enfrentar el proceso judicial.

Mediante un comunicado, la institución policial subrayó que ningún miembro de la Policía Nacional está por encima de la ley, y reafirmó su determinación de no tolerar conductas al margen de la legalidad dentro de sus filas.LB