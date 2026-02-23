Treinta días: señales de orden y estabilidad

Javier Franco

Este viernes 27 de febrero se cumplen los primeros 30 días de gestión del nuevo gobierno. En toda administración, el primer mes no define resultados finales, pero sí marca señales. Y en política, las señales importan. Son las que permiten anticipar rumbo, estilo y prioridades.

En ese contexto inicial, una de las acciones más notorias en términos de orden, diálogo y estabilidad proviene del Ministerio de Trabajo. Lejos de los anuncios estridentes, lo que se ha observado es una activación institucional que apunta a prevenir conflictos antes de que escalen y a construir gobernanza antes de que la presión la imponga.

En estas primeras semanas pueden identificarse tres movimientos estructurales importantes que dan señales de una lectura de que el ministro, Fernando Puerto, le suma al nuevo Gobierno imagen de orden y estabilidad.

El primero es la reactivación del proceso de discusión del salario mínimo. No se trata únicamente de una negociación económica. Es la reanudación formal del diálogo entre sectores productivos y trabajadores bajo reglas institucionales claras. El salario mínimo es un punto de equilibrio delicado: impacta competitividad, empleo y poder adquisitivo. Abordarlo desde el diálogo técnico reduce tensiones y envía una señal de previsibilidad al mercado.

El segundo movimiento es la reactivación del Consejo Económico y Social. Este espacio tripartito, Estado, empresa privada y trabajadores, es clave para sostener una agenda laboral coherente. Allí se discuten condiciones de empleo, productividad, competitividad y sostenibilidad. Su puesta en marcha fortalece la arquitectura del diálogo social y disminuye la posibilidad de decisiones aisladas o improvisadas. En un entorno regional donde la conflictividad laboral suele aumentar, consolidar este espacio es una apuesta por estabilidad estructural.

El tercer punto es la consolidación de la gobernanza en el Seguro Social mediante la designación de su junta directiva, director y subdirector. Más allá de lo administrativo, se trata de asegurar dirección en uno de los pilares del sistema de protección social. Sin liderazgo definido, la incertidumbre se amplifica; con conducción clara, la institución se fortalece.

Cuando estos tres ejes se leen de forma integrada, el mensaje es consistente: equilibrio salarial, diálogo institucionalizado y blindaje técnico en la seguridad social. Es decir, orden antes que improvisación.

Este enfoque además se conecta con una dinámica nacional más amplia. El reciente encuentro encabezado por el presidente Nasry Asfura en el Green Valley Advanced Manufacturing con líderes del sector automotriz y textil en la zona norte del país, refuerza la narrativa de competitividad y generación de empleo. “Más producción, más empleo y crecimiento con estabilidad”, afirmó.

Ese objetivo requiere un Ministerio de Trabajo funcional, articulado y previsible. La inversión observa estabilidad regulatoria, capacidad de diálogo y gobernanza institucional. Precisamente los frentes que han sido activados en estos primeros días, después de cuatro años que no hubo un asomo de diálogo entre sectores.

Treinta días no son una meta cumplida. Son una señal. Y la señal que hoy se proyecta desde el ámbito laboral es que el orden y el diálogo pueden convertirse en la base de una estabilidad más amplia. En política pública, a veces el verdadero logro no es el ruido, sino la estructura que se construye antes de que llegue la presión.