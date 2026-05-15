Farándula

Travolta y la música de ‘Grease’ revolucionan Cannes, que también recuerda a Lennon

Por: EFE
CANNES (France), 15/05/2026.- (L-R) Olga Hoffmann, Kelly B. Eviston, Clark Shotwell, John Travolta, Ella Bleu Travolta attend the premiere of 'Karma' during the 79th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 15 May 2026. The film festival runs from 12 to 23 May 2026. (Cine, Francia) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Cannes (Francia)– John Travolta fue este viernes la estrella de una alfombra roja de Cannes que desplegó todas sus armas para felicidad de los fans, que también pudieron admirar a Marion Cotillard o Steven Soderbergh y escuchar la banda sonora de ‘Grease’ o el ‘Imagine’ de John Lennon.

Una alfombra roja en la que se sucedieron los equipos de tres películas: ‘Propeller One-way Night Coach’ (‘Ven a volar conmigo’), dirigida por Travolta; ‘Karma’, protagonizada por Cotillard, y el documental ‘John Lennon: The Last Interview’, de Soderbergh, las tres presentadas fuera de competición.

Travolta, con una boina blanca, llegó con la música de ‘Stayin’ Alive’ de los Bee Gees, y se dedicó a saludar a sus fans durante largo rato, firmando autógrafos y haciéndose selfies con todo el que se lo pedía.

Luego desfiló por la alfombra roja al ritmo de ‘You’re the One That I Want’ o ‘Greased Lightnin’, de la banda sonora de ‘Grease’.

Lo hizo acompañado por el equipo del filme, desde su hija, Ella Blue Travolta, al pequeño Clark Shotwell o Kelly Evison-Quinnett.

Poco antes había pasado, más discretamente, Soderbergh, que presenta un documental sobre la última entrevista que dio Lennon antes de ser asesinado. Y su presencia estuvo acompañada por el ‘Imagine’ del cantante británico.

Y finalmente cerró la alfombra el equipo del filme ‘Karma’, dirigido por Guillaume Canet, que iba acompañado de la protagonista, Marion Cotillard, con un llamativo vestido de cuero negro, y de Leonardo Sbaraglia y Denis Menochet, otros de los intérpretes del filme, todos con un clásico esmoquin.

Antes había desfilado Simone Ashley, Isabelle Huppert -también con un vestido de cuero negro-, Laetitia Casta, Andie Macdowell o los protagonistas de la serie ‘Dix pour cent’, ahora convertida en película: Camille Cottin, Laure Calamy, Liliane Rovère, Thibault de Montalembert y Nicolas Maury. EFE/ir

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