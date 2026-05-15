Travolta y la música de ‘Grease’ revolucionan Cannes, que también recuerda a Lennon

Cannes (Francia)– John Travolta fue este viernes la estrella de una alfombra roja de Cannes que desplegó todas sus armas para felicidad de los fans, que también pudieron admirar a Marion Cotillard o Steven Soderbergh y escuchar la banda sonora de ‘Grease’ o el ‘Imagine’ de John Lennon.

Una alfombra roja en la que se sucedieron los equipos de tres películas: ‘Propeller One-way Night Coach’ (‘Ven a volar conmigo’), dirigida por Travolta; ‘Karma’, protagonizada por Cotillard, y el documental ‘John Lennon: The Last Interview’, de Soderbergh, las tres presentadas fuera de competición.

Travolta, con una boina blanca, llegó con la música de ‘Stayin’ Alive’ de los Bee Gees, y se dedicó a saludar a sus fans durante largo rato, firmando autógrafos y haciéndose selfies con todo el que se lo pedía.

Luego desfiló por la alfombra roja al ritmo de ‘You’re the One That I Want’ o ‘Greased Lightnin’, de la banda sonora de ‘Grease’.

Lo hizo acompañado por el equipo del filme, desde su hija, Ella Blue Travolta, al pequeño Clark Shotwell o Kelly Evison-Quinnett.

Poco antes había pasado, más discretamente, Soderbergh, que presenta un documental sobre la última entrevista que dio Lennon antes de ser asesinado. Y su presencia estuvo acompañada por el ‘Imagine’ del cantante británico.

Y finalmente cerró la alfombra el equipo del filme ‘Karma’, dirigido por Guillaume Canet, que iba acompañado de la protagonista, Marion Cotillard, con un llamativo vestido de cuero negro, y de Leonardo Sbaraglia y Denis Menochet, otros de los intérpretes del filme, todos con un clásico esmoquin.

Antes había desfilado Simone Ashley, Isabelle Huppert -también con un vestido de cuero negro-, Laetitia Casta, Andie Macdowell o los protagonistas de la serie ‘Dix pour cent’, ahora convertida en película: Camille Cottin, Laure Calamy, Liliane Rovère, Thibault de Montalembert y Nicolas Maury. EFE/ir