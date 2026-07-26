Trato judicial a JOH será la «prueba de fuego» para el Poder Judicial, reflexiona penalista 

Tegucigalpa – El analista político y abogado penalista Kenneth Madrid afirmó que el tratamiento que reciba el expresidente Juan Orlando Hernández por parte del Poder Judicial será determinante para medir la imparcialidad de las instituciones.

«La prueba de fuego del Poder Judicial y del Ministerio Público es tratarlo como un ciudadano común y corriente”, manifestó.

Madrid estimó que, si el Ministerio Público actúa de forma irregular o desestima los casos, entonces el Partido Nacional “tendría los días contados” para una próxima elección.

El analista recordó que, aunque Hernández recibió un indulto en Estados Unidos, en el país continúan vigentes otros procedimientos legales, como el caso de Pandora II y la privación de sus dominios.

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«Allá fue condenado y recibió un perdón, pero aquí existen procesos distintos que deben seguir su curso», explicó.

Asimismo, consideró que el regreso del exgobernante incrementará la polarización política y sostuvo que la percepción de buena parte de la ciudadanía continúa siendo desfavorable hacia Hernández.

«Yo sí siento que la sociedad hondureña no está acompañando este proceso de que Juan Orlando Hernández regrese a la política o que lo vea con buenos ojos. Trae un lastre por todo lo que ha sucedido y eso es muy difícil de borrar», señaló.

Madrid añadió que, aunque el expresidente intente reivindicar su imagen pública, difícilmente logrará revertir la opinión que gran parte de la población tiene sobre su gestión, marcada por la reelección presidencial y los señalamientos de corrupción. AD