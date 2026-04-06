Transportistas definirán un paro general este martes si gobierno no les ofrece respuestas

Tegucigalpa – El gremio de los transportistas de carga anunció que si el gobierno no les atiende sus demandas, este mismo martes estarán anunciando un paro general.

El transportista Juan Fiallos relató que luego de la reunión de este lunes con representantes de todos el país, se llegó a la conclusión que “si mañana no tenemos la respuesta que estamos esperando por parte de las autoridades, este martes se define un paro general a raíz de los incrementos en los precios de los combustibles y otros gastos de operación”.

Denunció que ha existido incumplimiento a la tarifa y que la situación se ha tornado “insostenible”.

Fiallos se quejó que “llegamos al punto que no podemos trabajar más”.

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Comunicó que recibieron una invitación por parte del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), para sostener una reunión este martes, por lo que esperan respuestas oportunas para el gremio.

Señaló que prácticamente el rubro está paralizado por los altos costos derivados de los fuertes incrementos al valor de los combustibles y los insumos que utilizan para movilizarse.

“No estamos pidiendo limosnas a nadie, lo único que pedimos es que prevalezca la ley, la tarifa actual está desfasada y no nos sirve”, describió.

Citó que la tarifa con el remolque completo anda en 1.49 de dólar por kilómetro recorrido, sin embargo en la última reunión hace tres semanas con personeros del IHTT se acordó que sería de 2.20 de dólar. JS