Trasplante de riñón le cambia la vida a Carlos Urbina, el 74 caso del Programa de Trasplante Renal

Tegucigalpa – El Programa de Trasplante Renal del Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), realizó con éxito el trasplante número 74 que permitirá que Carlos Urbina podrá continuar su vida sin necesidad de diálisis, mejorando significativamente su salud física y mental.

El coordinador del programa, Evandro Valladares, detalló que el órgano fue donado por Johanna Urbina (43), hermano de su beneficiario, Carlos de 32 años.

El galeno también destacó que este logro fue posible gracias al trabajo de un equipo multidisciplinario conformado por nefrólogos, urólogos, internistas, cardiólogos, cirujanos vasculares, enfermeras, auxiliares y personal administrativo.

“Estamos tratando de sacar una mora alta que tenemos con los pacientes, que son jóvenes y que por medio del trasplante tratamos de reactivarlos, reintegrarlos a la sociedad para que vivan una vida lo más normal posible”, dijo el nefrólogo.

El Programa de Trasplante Renal continúa avanzando con el objetivo de realizar un trasplante mensual y, próximamente, se realizará uno semanal.

Para el caso, Valladares dijo que tenían programado otra cirugía que beneficiará a una fémina. “Un muchacho joven le donará a tía y estamos en ello”, adelantó. VC