Trasladan vía aérea a la capital al padre Alberto Gauci tras problemas de salud

Tegucigalpa – Este viernes, miembros de la Fuerza Aérea de Honduras (FAH), trasladaron de la ciudad de Juticalpa a Tegucigalpa, capital hondureña, al padre Alberto Gauci tras sufrir problemas en su salud.

Gauci empezó a sufrir complicaciones en su estado de salud, se presume problemas cardíacos.

La intención es que el padre requiere de atención médica especializada, por lo que será sometido a evaluaciones y procedimientos en un centro asistencial de la capital.

Alberto Gauci es un sacerdote procedente de Malta, en Europa, que llegó a Honduras en 1973 que se ha asentado en el departamento de Olancho donde se ha convertido en una figura debido a su forma sencilla de vestir y abogar fuertemente por la paz en una zona que ha estado caracterizado por la violencia. AG