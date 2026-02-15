Trasladan una veintena de reclusos de “alta peligrosidad” de Yoro a La Tolva

Tegucigalpa– Una veintena de reclusos considerados de “alta peligrosidad” fueron reubicados en las últimas horas desde el centro penal de El Progreso, Yoro, hasta la cárcel de máxima seguridad La Tolva, localizada en Morocelí, El Paraíso, zona oriente de Honduras.

El operativo se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad con el objetivo de garantizar la integridad física de las personas trasladadas, así como del personal penitenciario.

Las autoridades informaron que el procedimiento se desarrolló conforme a los protocolos establecidos en el Sistema Penitenciario Nacional, priorizando en todo momento el respeto irrestricto a los Derechos Humanos.

El traslado se concretó de forma ordenada y coordinada, contando con el acompañamiento de equipos especializados de la Policía Militar del Orden Público (PMOP, Fuerzas Armadas) y el Instituto Nacional Penitenciario (INP) para asegurar condiciones adecuadas durante el desplazamiento. Asimismo, se confirmó que los 20 internos fueron recibidos en el recinto de Morocelí bajo los lineamientos correspondientes, garantizando su seguridad y condiciones dignas de privación de libertad.

Esta acción responde a disposiciones legales orientadas a fortalecer la gestión penitenciaria y preservar la seguridad dentro de los centros de detención, reiterando el compromiso institucional con el cumplimiento de la ley y el respeto a la dignidad humana. IR