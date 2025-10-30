spot_imgspot_img
Caliente

Trasladan reclusos desde El Pozo hacia otras cárceles del país

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa- Este jueves se realizan traslados de reclusos de Ilama, Santa Bárbara a otros centros penitenciarios de Honduras.

Las autoridades penitenciarias no han dado a conocer la cantidad de privados de libertad que son trasladados a otras cárceles del país.

La acción obedece a un ordenamiento que se realiza al interior de las cárceles del país.

Dicha acción la inició el general Ramiro Muñoz y que hoy continúan las autoridades que lo sustituyeron.

Igualmente, las autoridades penitenciarias no han dado a conocer a qué cárceles del país son trasladados los reclusos. IR 

