Trasladan a menor de 15 años para amputarle la mano tras quemadura

Tegucigalpa – Un joven de 15 años que sufrió quemaduras por la explosión de pólvora fue trasladado este lunes al Hospital Materno Infantil desde Yamaranguila, Intibucá para ser sometido a una cirugía de amputación.

El vocero del Hospital del Niño Quemado, Alfredo Ortiz dijo que el menor de edad fue llevado al Materno ya que en ese centro hospitalario procederán a mutilar la parte afectada por la quemadura en una mano.

La víctima se vio afectada por la explosión de una varilla, un artefacto a base de pólvora en el occidente del país.

Ortiz reiteró el llamado a los padres de familia a mantenerse vigilantes de sus hijos.

Según los registros de este centro hospitalario, los líquidos calientes son la primera causa de quemaduras en el país, con el 72 % de las incidencias, seguido por quemaduras por contacto o por pólvora.

En 2025 han ingresado 8 menores afectados por quema de pólvora a este hospital de especialidades. El caso de este menor de edad sería de décimo quinto quemado por pólvora a nivel nacional en lo que va del año, cuando falta cuatro meses para la Navidad. VC