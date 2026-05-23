Trasladan a 39 privados de libertad de El Progreso y Támara

Tegucigalpa- El Instituto Nacional Penitenciario (INP) informó este sábado sobre el traslado de 39 personas privadas de libertad en una operación ejecutada bajo estrictas medidas de seguridad y con pleno respeto a los Derechos Humanos.

Según las autoridades penitenciarias, la acción forma parte de las estrategias orientadas al fortalecimiento del orden, la seguridad y la gestión dentro de los centros penales del país, con el objetivo de garantizar un mejor control y administración del sistema penitenciario hondureño.

El INP destacó que durante el procedimiento se respetó la normativa nacional e internacional en materia de Derechos Humanos, asegurando en todo momento la dignidad, integridad física y trato humanitario de las personas trasladadas.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar implementando acciones que permitan mantener la seguridad penitenciaria, en apego a la ley y al respeto de los derechos fundamentales de las Personas Privadas de Libertad.

Los 39 privados serán distribuidos en otras cárceles del país. IR