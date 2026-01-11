Trasladan a 20 privados de libertad desde El Progreso a La Tolva

Tegucigalpa – Autoridades de la Comisión Interventora de las Fuerzas Armadas de Honduras en el Instituto Nacional Penitenciario (INP), ejecutaron este sábado el traslado de 20 privados de libertad del Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro, al Centro Penitenciario de Morocelí, «La Tolva» El Paraíso.

Estas acciones se realizaron bajo los protocolos de seguridad establecidos y en el estricto respeto de los Derechos Humanos de cada uno de los internos, informó el INP.

Asimismo, no se reportó novedad alguna durante la ejecución del traslado de los privados de libertad, ellos fueron debidamente resguardados por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) junto con personal del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

No se informó la identidad de los trasladados.

Es de mencionar que el INP es el ente responsable de la guarda y custodia de las personas privadas de libertad, actuando siempre con estricto respeto a sus derechos fundamentales, orientando su labor a garantizar condiciones de vida dignas, seguras y adecuadas que favorezcan los procesos de rehabilitación, reeducación y reinserción social.