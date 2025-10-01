Trasciende renuncia de la directora Electoral del CNE, Blanca Laínez

Tegucigalpa – En las últimas horas trascendió la renuncia de la licenciada Blanca Laínez, quien se venía desempeñando como directora Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE).

-La renuncia de la funcionaria se da en medio de tensiones internas y clima de zozobra en el CNE por los últimos acontecimientos.

Según confirmó a Proceso Digital una alta fuente oficial, la funcionaria habría tomado la decisión de renunciar, debido a acoso laboral y maltrato psicológico sistemático por parte de un funcionario de la institución.

Laínez, reconocida por su desempeño profesional dentro del órgano electoral, habría presentado su dimisión tras meses de tensiones internas que han marcado el trabajo en el CNE.

De forma paralela, la institución se ha visto envuelta en un ambiente de zozobra e incertidumbre luego de la incursión de elementos militares y policiales en sus instalaciones, acción que autoridades y voceros de las Fuerzas Armadas justificaron como parte de un operativo de prevención ante un presunto anuncio de atentado con explosivos.

De acuerdo con la versión oficial, se desplegó el escuadrón antibombas y la unidad canina, aunque no se revelaron mayores detalles sobre la veracidad o procedencia de la amenaza. Lo que mantiene un ambiente de tensión a lo interno de la institución.

Este medio intentó obtener una reacción oficial de las autoridades del CNE sobre la renuncia de Laínez y la situación de seguridad, sin embargo, no fue posible obtener confirmación hasta el cierre de esta nota.

La renuncia de la licenciada Blanca Laínez y los recientes sucesos reflejan el momento de tensión institucional que atraviesa el órgano electoral en vísperas de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. PD