Designan a juez natural para conocer pedido de extradición de EEUU que ingresó este jueves

Tegucigalpa – El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue convocado de emergencia a una reunión y se designó al juez natural de una nueva solicitud de extradición, informó el portavoz Melvin Duarte.

– La solicitud fue recibida esta mañana y se nombró al magistrado que conocerá el caso, informó Melvin Duarte.

Preliminarmente, el pleno se reunió con el único punto de agenda que incluyó conocer la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.

El oficial de Comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, detalló que la solicitud es del Distrito Este de Texas, EEUU. Al extraditable se le acusa por dos delitos de narcotráfico.

Al pedido en extradición, que no está habido a este momento, se le acusa por conspiración y distribución de sustancias controladas, así como por fabricación de la misma.

La información ha generado expectativa en diferentes círculos hondureños. La reunión se verificó esta mañana y se delegó el expediente a un juez natural.

Más de 60 hondureños se han extraditado a EEUU por delitos de narcotráfico desde la reforma constitucional al artículo 102 en 2012. IR