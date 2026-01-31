Tras varios asaltos registrados durante este mes en SPS, capturan a supuesto responsable

San Pedro Sula – Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lograron la detención de un hombre vinculado a los robos perpetrados en horas de la madrugada en negocios ubicados en la avenida Circunvalación de San Pedro Sula.

En el último robo el sujeto sustrajo dinero en efectivo y varios teléfonos móviles.

Los investigadores del Departamento de Delitos Contra la Propiedad identificaron al sospechoso mediante cámaras de videovigilancia del establecimiento afectado, lo que permitió su pronta ubicación y detención, indicó el vocero policial, Edgardo Barahona.

El implicado habría ingresado de forma ilícita al local comercial y sustraído aparatos electrónicos, principalmente teléfonos móviles, además de dinero en efectivo. Las autoridades continúan verificando y ampliando la información relacionada con este caso.

La detención se produjo en la habitación de un hotel ubicado en el sampedrano barrio Medina Concepción. Al implicado se le encontró en posesión de parte del botín sustraído del establecimiento.

En la base de datos de la Policía Nacional, el sospechoso, de 38 años, presenta antecedentes delictivos por robo e ingreso ilegal a residencias en 2013, indicó Barahona.

El detenido será puesto a las órdenes del Ministerio Público para que se le interponga el debido requerimiento fiscal. IR