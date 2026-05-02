Tras cinco años sin incrementos sube L.7.48 el gas LPG; gasolinas se incrementan y baja el queroseno

Tegucigalpa – La Secretaría de Energía informó este sábado que el cilindro de gas LPG que consumen las amas de casa sube su precio en 7.18 lempiras tras varios años de estar congelado su valor.

– Desde diciembre de 2020 el precio del cilindro de gas LPG tenía un costo de L. 238.13 en el centro y L. 216.99 en el norte de Honduras.

La gasolina súper sube 2.10 lempiras, ahora su precio en bomba es de 140.85 lempiras por galón desde el lunes 04.05.2026.

En tanto, la gasolina regular aumenta 1.95, por lo que se deberá cancelar a 129.32 lempiras por galón.

El queroseno baja 2.52 lempiras, es decir que su nuevo costo es de 139.70 lempiras por galón.

El diésel, que es el derivado del petróleo más usado en Honduras, baja 29 centavos cotizándose a contar de la próxima semana a 141.67 lempiras por galón.

El GLP doméstico se incremento 7.48 lempiras, llegando a 245.61 lempiras el cilindro de 25 libras.

En enero de 2021 se reportó el incremento de 12 lempiras al cilindro de gas LPG, pero el gobierno de ese momento dio marcha atrás y asumió la subida. Igualmente, en enero de 2026 se informó que este derivado subiría entre 35 y 40 lempiras al terminar el subsidio, pero al final se mantuvo.

Mientras, el GLP vehicular baja 7 centavos, su nuevo valor es de 49.59 lempiras por galón. JS