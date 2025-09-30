Tras su inesperada habilitación, Padilla Sunseri se declara listo en San Pedro Sula

Tegucigalpa – Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde sampedrano, se presentó este lunes en la ciudad tras su sorpresiva habilitación para participar en las elecciones municipales, reafirmando su compromiso de trabajar junto a Rixi Moncada, candidata del Partido Libre.

–El candidato a alcalde segura trabajar en “perfecta armonía” con Rixi Moncada.

“Aquí estoy, San Pedro Sula, junto a Dios, de pie: firme y decidido a no fallar. Trabajaré junto a Rixi Moncada, una mujer noble, luchadora y de principios rectos. Vamos en perfecta unidad”, expresó Padilla Sunseri en mensaje en sus redes sociales.

El político aseguró que su compromiso en el Congreso será votar en línea con los 20 candidatos de Libre, del 21 al 40, y enfatizó que su objetivo es contribuir al desarrollo de San Pedro Sula, bajo el lema: “Si San Pedro avanza, ¡Honduras gana!” dice sus promocionales.

La aparición de Padilla Sunseri en las redes sociales confirma que su campaña ya está activa, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo incluyera de manera sorpresiva en las papeletas como candidato a alcalde por el Partido Liberal.

Fuentes vinculadas a la Corte Suprema de Justicia revelaron a este medio que el Poder Judicial amnistió al exedil por mayoría de sus casos pendientes, incluso en uno donde ya se había emitido sentencia firme, despejando así cualquier impedimento legal para su participación electoral.

Padilla Sunseri concluyó su mensaje reafirmando su identidad sampedrana y su intención de tender “una mano amiga a quien la necesita”, destacando la unidad partidaria y su disposición a contribuir al proceso de refundación de Honduras.LB