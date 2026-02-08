Tras reunión Asfura-Trump Honduras se podría resolver los aranceles en próximas semanas, según economista

Tegucigalpa – De acuerdo al economista Martín Barahona Honduras podría resolver el tema de aranceles impuestos por Estados Unidos en las próximas semanas.

El expresidente del Colegio de Economistas de Honduras dijo que ese es un tema que no se resuelve de inmediato, pero por lo positivo de la reunión podría haber una respuesta en las siguientes semanas.

Cabe señalar que desde abril de 2025, Estados Unidos aplica un arancel general del 10 % a la mayoría de las importaciones provenientes de Honduras.

Esta misma medida ha sido aplicada a otros países, pero las buenas relaciones y el diálogo entre mandatarios ha permitido una reducción.

Honduras aspira también poder reducir los aranceles para mejorar los procesos de comercio bilateral y no afectar al sector empresarial.

Barahona dijo que existió conversación entre ambos mandatarios sobre cooperación y eso puede incluir una reducción de aranceles.

No obstante, enfatizó que se debe esperar las siguientes semanas para ver un avance en este tema. (RO)