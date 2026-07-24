Tras reflexionar que reelección presidencial es ilegal, diputada Kafati anuncia retirará proyecto

Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal, Alia Kafati, anunció que retirará del pleno legislativo el proyecto de ley que presentó para regular la reelección presidencial , al afirmar que la Constitución de la República establece que esta figura es ilegal.

“La próxima semana estaré retirando del pleno legislativo el proyecto presentado respecto a la reelección, ya que nuestra Constitución es clara: la reelección es ilegal”, expresó Kafati.

A través de una publicación en la red social X, la parlamentaria explicó que la iniciativa tenía como objetivo evitar futuros intentos de modificar las reglas constitucionales para permitir nuevas postulaciones presidenciales.

La diputada vinculó su decisión con el regreso al país del expresidente Juan Orlando Hernández, a quien señaló de violentar la Constitución al conseguir la reelección presidencial en 2017.

“El propósito de este proyecto era frenar cualquier nuevo intento de violentar nuestra Constitución, más aún cuando este domingo regresa al país JOH, una persona que ya violentó la Carta Magna al reelegirse ilegalmente”, manifestó.

La iniciativa había sido presentada esta semana ante el Congreso Nacional y proponía que sólo pudiera permitir reelegirse únicamente una vez, junto a otras restricciones.

La legisladora había señalado que, tras una resolución de la Sala de lo Constitucional emitida en 2015, se generó un vacío jurídico sobre los límites de la reelección, por lo que consideró necesario un cambio en la regulación.

Sin embargo, tras anunciar el retiro de la iniciativa, reiteró que su posición es que la reelección presidencial no debe permitirse en Honduras.

“Mi posición es firme: la reelección es ilegal, fue ilegal y seguirá siendo ilegal. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley”, cerró su mensaje la diputada. AD