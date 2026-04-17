Tras protestas en las calles, médicos continuarán asambleas el fin de semana

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó a asambleas informativas de 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche de este sábado 18 de abril.

Tras una semana de protestas en las calles, las asambleas informativas continuarán este fin de semana por parte del gremio médico.

La convocatoria está dirigida a médicos que laboran en diversas instituciones del Estado, incluyendo la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad y Trabajo y Seguridad Social, Ministerio Público y Medicina Forense, Sistema Nacional de Emergencias 911, Instituto Nacional Penitenciario, Instituto Hondureño de Seguridad Social, COPECO y otras dependencias desconcentradas y descentralizadas.

Sin embargo, se ordenó no abandonar las áreas de emergencia en toda la red de hospitales públicos del país.

Los médicos exigen el cese de despidos de galenos, el pago de salarios atrasados y formar una mesa técnica conformada por todas las secretarías de Estado.

Además exigen el pago de salario de los dos últimos meses.

Los médicos han sido enfáticos en que no protestan por un aumento salarial, sino por el pago de los salarios.

De su parte, las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) informaron que a más de 2 mil médicos ya se acreditó el pago correspondiente al mes de abril. (RO)