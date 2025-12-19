Tras prolongada pausa, vuelve erradicación de plantaciones de coca

Tegucigalpa – Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) realizaron la erradicación y destrucción de una extensa plantación de arbustos de hoja de coca en una zona montañosa de la aldea Río Hondo, municipio de Iriona, departamento de Colón.

– En este año han sido pocas las operaciones de erradicación de arbustos de coca.

De acuerdo con el informe policial, el área intervenida comprende una extensión aproximada de siete manzanas de terreno, en las cuales se contabilizaron 52,500 arbustos de coca, con una altura promedio de 3.5 metros.

Durante el operativo, los agentes de la DNPA contaron con el apoyo de efectivos de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), así como de un equipo de intervención de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

Cabe destacar que esta acción se desarrolló en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), con sede en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés. JS