Tras presiones, diputada de Libre retira su firma de la moción que definió la Junta Directiva Provisional

Tegucigalpa – La diputada de Yoro por el Partido Libre, Melbi Ortiz, apareció en un video este viernes junto al parlamentario Edgardo Casaña, donde afirma que retira su firma de la moción que definió a la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional, luego de recapacitar junto a su bancada.

El video viene luego de señalamientos por parte de su militancia, quienes tildaron de traidora a Ortiz y quien, tras reuniones con sus compañeros, ha decidido rectificar su voto emitido.

Manifestó que retira la firma que dio y seguirá fiel al partido, espero que comprendan mi situación, sostuvo.

Ortiz, fue duramente criticada por su militancia y catalogada de traidora, cedió luego de reuniones junto a los parlamentarios de Libertad y Refundación.

