Tras persecución matan a joven mujer en colonia capitalina

Tegucigalpa– Una joven de aproximadamente 23 años de edad perdió la vida luego que fue perseguida y tiroteada por un sujeto a bordo de una motocicleta en la colonia Humuya de la capital.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Según se informó sujetos en motocicleta le dieron persecución a la fémina en la citada colonia y tras asaltarla le infirieron varios disparos.

Gravemente herida fue trasladada a un centro asistencial donde perdió la vida, el cuerpo fue llevado a la morgue capitalina donde se encuentra en carácter de desconocido.

Los agentes policiales se apersonaron a la zona para iniciar con las primeras pesquisas del hecho violento, ver cámaras de vigilancia y dar con el paradero de los responsables.

Durante el fin de semana una mujer también fue asesinada en La Libertad, Comayagua.

La víctima fue identificada como Nancy Karina Hernández, de acuerdo con información preliminar, la víctima falleció a causa de varios impactos de bala. El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades.

Las muertes de mujeres no cesan en este país centroamericano, en lo que va del presente año más de 80 féminas han perdido la vida de forma violenta. IR