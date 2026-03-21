Tras nueva alza a combustibles sector transporte no descarta un aumento al pasaje

Tegucigalpa – Pese a que las autoridades han desvirtuado cualquier aumento a la tarifa del transporte, tras una nueva alza a los combustibles, la dirigencia del transporte no descarta un aumento al pasaje.

Así lo expresó el dirigente del transporte, Jorge Lanza, quien dijo que no pueden absorber los consecutivos aumentos a los carburantes.

Explicó que con el aumento a los carburantes también aumenta la canasta básica de repuesto.

Toso conlleva a que ya no se puede prestar el servicio por la misma tarifa, argumentó.

Ver: L.7.44 sube la súper, L.12.77 el queroseno y L.8.56 el diésel a partir del lunes

En ese sentido, consideró inminente un aumento a la tarifa del transporte.

Cabe señalar que las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) desautorizaron cualquier aumento al pasaje.

Actualmente la tarifa subsidiada del transporte permite que los usuarios paguen 13 lempiras en las rutas urbanas.

De acuerdo a la dirigencia del transporte la actual tarifa debe subir entre dos y tres lempiras.

Por onceava semana consecutiva los combustibles volverán a subir a partir del lunes 23 de marzo.

La gasolina súper aumenta 7.44 lempiras, es decir que su nuevo precio será de 120.68 por galón.

En tanto, la gasolina regular sube 4.98 lempiras, y el valor en bomba será de 106.35 por galón.

El diésel, que es el derivado del petróleo más usado en Honduras, sube 8.56 lempiras, llegando a un costo de 108.26 por galón. (RO)