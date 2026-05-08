Tras más de seis años, la ENEE nombra gerente titular con la meta de rescatar la estatal

Tegucigalpa – Más de seis años transcurrieron sin que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), tuviera un gerente en propiedad, pese a ser la institución que constituye el hoyo negro de las finanzas públicas con pérdidas diarias de hasta 40 millones de lempiras.

– Guillermo Peña Panting fue candidato a vicealcalde de SPS en el movimiento de Yani Rosenthal en 2021.

Específicamente fueron 2 mil 310 días desde la última vez que la estatal de energía tuvo un gerente en propiedad. Se trató de Leonardo Deras, nombrado en el cargo el 2 de agosto de 2019 y cesado el 10 de enero de 2020 con la puesta en marcha de una comisión interventora que encabezó Miriam Guzmán en los estertores del gobierno de Juan Orlando Hernández.

Este viernes 08.05.2026. el gobierno hondureño nombró a Guillermo Peña Panting como gerente titular de la ENEE en sustitución de Eduardo Oviedo que ejerció el cargo de forma interina desde febrero pasado.

Durante todo el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026), ostentó el cargo como interino Erick Tejada, un periodo en el que se acentuaron las pérdidas de la institución, pese a la gran cantidad de recursos que se invirtieron en programas de recuperación.

Previó al gobierno de Libre, en los meses finales del expresidente Juan Orlando Hernández se nombró una comisión interventora que encabezaron en su momento Miriam Guzmán y Rolando Leán Bú. Los resultados igualmente fueron nulos para rescatar a la institución.

Historia de pérdidas

De acuerdo a declaraciones de funcionarios de la estatal, las pérdidas mensuales se estiman en 1 mil 300 millones de lempiras. Al cierre de 2025, el perjuicio operativo anual sumó cerca de 17 mil 971 millones, lo que equivale a un 34.65 % de la energía generada.

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Actualmente, las pérdidas rondan entre el 36.6 % y el 38.8 %. Para poner esto en perspectiva, la empresa pierde 20 millones de dólares por cada punto porcentual de pérdidas eléctricas.

La deuda total de la institución ha alcanzado niveles críticos, superando los 118 mil 800 millones de lempiras para el primer trimestre de 2026.

El problema se concentra mayormente en las pérdidas no técnicas, como el hurto de energía por medidores alterados o conexiones ilegales, más que en la mora de los usuarios.

Se prevé apagones más intensos para este mayo por el alto consumo.

Guillermo Peña Panting, el elegido

Este viernes se informó que el presidente, Nasry Asfura, nombró a Guillermo Peña Panting como nuevo gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en una decisión considerada clave para el manejo del sector energético nacional durante el nuevo período de gobierno.

Peña Panting sustituye a Eduardo Oviedo, quien había sido designado por Asfura como ministro de la Secretaría de Energía y, al mismo tiempo, fungía como gerente interino de la estatal eléctrica, situación que generó cuestionamientos por un posible conflicto de interés.

El nuevo titular de la ENEE cuenta con experiencia en el ámbito energético hondureño, especialmente por su paso como director del Operador del Sistema (ODS), organismo técnico encargado de coordinar la operación del Sistema Interconectado Nacional y administrar el Mercado Eléctrico en Honduras.

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La llegada de Peña Panting ocurre en un contexto complejo para la estatal eléctrica, marcada por un elevado déficit financiero que lleva muchos años, pérdidas técnicas y no técnicas, así como constantes reclamos ciudadanos por fallas en el suministro de energía en distintas regiones del país.

Expertos consideran que la recuperación de la ENEE sigue siendo uno de los mayores desafíos para el gobierno, debido al acumulado déficit que afecta las finanzas públicas y que ha sido catalogado como “un hoyo sin fin” para el Estado hondureño.

Entre los principales problemas persisten las pérdidas de energía, conexiones ilegales, mora en el pago del servicio y limitaciones en infraestructura eléctrica, a lo que se suma presión por el cambio climático con altas temperaturas que disparan la demanda que ya amenaza con sobrepasar la potencia instalada y generar incluso apagones.

Eduardo Oviedo, ministro de Energía.

ENEE busca emitir bonos soberanos

El ministro de Energía, Eduardo Oviedo, reiteró que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), enfrenta una deuda cercana a los 100 mil millones de lempiras, equivalente a unos 4 mil millones de dólares, por lo que el Gobierno ya inició gestiones para la emisión de bonos soberanos destinados al pago de generadores de energía.

“Estamos trabajando rápidamente y ya firmé el documento para solicitar bonos soberanos al Banco Central de Honduras (BCH), y la Secretaría de Finanzas para durante este año hacer pagos en el orden de 600 millones de dólares sólo para pago de los generadores”, afirmó el funcionario.

Oviedo explicó que asumió de manera interina y ad honórem funciones dentro de la ENEE con el objetivo de realizar un diagnóstico de la estatal eléctrica y aplicar medidas duras de contención financiera y operativa.

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Según detalló, encontró una empresa con un crecimiento desmedido en su estructura de personal. “La ENEE tenía 2,300 empleados hace cuatro años y la encontré con 6,500 empleados”, señaló.

Asimismo, aseguró que se tomaron decisiones para reducir gastos, entre ellas la devolución de 770 vehículos alquilados utilizados por el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas.

El ministro también cuestionó el impacto de los subsidios energéticos sobre las finanzas de la estatal, indicando que el año pasado representaron alrededor de 4 mil millones de lempiras. De ese monto, 2,500 millones fueron absorbidos por el Estado en una empresa en rojo y 1,500 millones por el sector privado.

La vicepresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), María Cristina González de Handal.

La ENEE, alcancía sin fondo

La vicepresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), María Cristina González de Handal, alertó que la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), continuará agravándose mientras no exista una estrategia clara.

“Es una alcancía sin fondo. Se invierte y se invierte, y no hay manera de resolverlo”, expresó la empresaria, al señalar que el problema energético ha ocurrido históricamente con todos los gobiernos.

Handal manifestó preocupación por la reducción del plazo para el pago de la factura eléctrica, que pasaría de 28 a 15 días, medida autorizada por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), porqué a criterio de la directiva del Cohep afectaría a las familias de bajos ingresos que ya enfrentan dificultades para cumplir con sus pagos mensuales.

No obstante, reconoció que el gobierno enfrenta de manera responsable la situación financiera complicada en el sector energético, que se intensificó por factores externos como el aumento del petróleo.

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La representante empresarial sostuvo que la crisis también impacta directamente en la inversión privada, ya que muchos empresarios hondureños atraviesan una etapa de depresión económica que ha provocado el cierre de empresas y la pérdida de empleos.

“Es un círculo vicioso”, concluyó Handal, al insistir en la necesidad de encontrar un equilibrio entre las finanzas de la estatal y la capacidad de pago de la población.

La ENEE no solo enfrenta un déficit financiero histórico, sino también el agotamiento de la paciencia de una ciudadanía que sufre apagones constantes. El éxito de esta nueva gestión no se medirá en promesas, sino en la capacidad real de reducir las pérdidas técnicas y no técnicas que drenan los recursos del Estado. El tiempo se agota y la estatal eléctrica sigue siendo el principal ‘agujero negro’ de la economía hondureña, rescatarla ya no es una opción política, es una emergencia nacional. JS