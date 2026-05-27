Tras “lluvias de balas” hombre sale herido en atentado en Roatán

Tegucigalpa – Un hombre resultó herido tras registrarse un tiroteo en pleno centro de Coxen Hole, Roatán, Islas de la Bahía, hecho que generó alarma entre comerciantes, turistas y pobladores de la zona.

De acuerdo con información preliminar, el ataque armado ocurrió en una concurrida área del centro de la ciudad, donde sujetos atacaron a disparos una camioneta color rojo, tras cometer el ataque se dieron a la fuga.

La víctima gravemente herida fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables. IR