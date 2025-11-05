Tras fallo del CNE, Cálix afirma: “Votar por Samuel es votar por Jorge”

Tegucigalpa – El diputado Jorge Cálix se pronunció este miércoles luego del fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE) que lo inhabilita para la reelección al Parlamento. “Votar por Samuel (García) es votar por Jorge (Cálix)”, dijo en relación a la papeleta del nivel electivo legislativo del departamento de Olancho.

– Criticó las actuaciones –según él– ilegales de la consejera Ana Paola Hall en el CNE.

Ejemplificó que hay casos recientes como el de Mauricio Villeda con Elvin Santos, o del actual alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras que postuló a su hermano porque fue inhabilitado, asimismo cuando Ricardo Maduro hizo lo propio con Luis Cosenza.

“No soy al primero que se cometen este tipo de ilegalidades en Honduras. Lo vimos con Ricardo Maduro, Elvin Santos y Roberto Contreras. En todos estos casos ellos eligieron el camino de la democracia y dejaron que el pueblo lo decidiera con su voto”, refirió.

Explicó que luego que la gente decida elegir con su voto a Samuel García en el departamento de Olancho, luego harán los trámites para colocarlo a él en el caso que salga electo en el próximo Congreso Nacional.

El también expresidenciable Cálix leyó un comunicado para explicar la postura del Partido Liberal ante la decisión del CNE de no permitir que fuera inscrito como aspirante a diputado en sustitución de Samuel García.

“La decisión de la consejera Ana Paola Hall constituye un acto ilegal y contrario al marco jurídico que rige al Consejo Nacional Electoral. Ningún funcionario está por encima de ley, ni puede interpretar las sentencias a su conveniencia o según sus intereses”, señaló.

Apuntó que la decisión del CNE contraviene las recientes advertencias de la Misión de Observación Electoral de la OEA, en las que exigió que se garantice la autonomía de los entes electorales.

Dijo que la consejera Hall “por presiones políticas se presta a un juego sucio” que violenta la legislación nacional y las advertencias de los observadores internacionales.

Recordó que Hall en el pasado firmó resoluciones y sentencias con sólo dos con los tres miembros del pleno del órgano electoral, por lo tanto lo que fue bueno ayer sigue siendo bueno hoy.

Concluyó afirmando que su compromiso siempre será, primero, con Honduras, luego con el Partido Liberal. JS