Tras fallo de la Corte, sector minero impulsa reformas a la Ley de Minería junto al Congreso Nacional

Tegucigalpa- La declaratoria parcial de inconstitucionalidad de la Ley General de Minería por parte de la Sala de lo Constitucional ha alertado a las autoridades del sector minero y diputados del Congreso Nacional ya trabajan en una mesa técnica para revisar los artículos cuestionados.

El director del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), José Ramón León, confirmó que la institución participa en reuniones con una comisión legislativa para analizar el alcance de la resolución judicial.

León explicó que la sentencia obliga a realizar una revisión detallada de los artículos declarados inconstitucionales, aunque recordó que sus efectos entrarán en vigor una vez que la resolución sea publicada en el Diario Oficial La Gaceta.

El titular de INHGEOMIN descartó que la decisión de la Corte afecte los permisos mineros ya otorgados o los proyectos que actualmente operan en el país.

“Estamos tocando reformas para poder tener una institución más fortalecida, que podamos tener oficinas regionales y más conocimiento para el pueblo”, indicó.

El funcionario también aseguró que INHGEOMIN mantiene auditorías permanentes para verificar que las empresas mineras cumplan con sus obligaciones tributarias antes de autorizar exportaciones.

Diputados buscan una minería “responsable”

Por su parte, el diputado nacionalista por el departamento de Copán, Erik Alvarado, afirmó que la revisión de la ley debe servir para fomentar la inversión sin descuidar la protección ambiental y el beneficio de las comunidades.

“Tenemos que buscar medios en los que se pueda crear la inversión minera. Honduras cuenta con muchos recursos que pueden ser explotados responsablemente, pero también tenemos que velar por el medio ambiente y por el beneficio de las comunidades”, expresó.

El parlamentario señaló que dentro de las discusiones se contempla revisar la estructura tributaria que actualmente aplica al sector, así como los incentivos y beneficios que reciben las empresas mineras.

Alvarado recordó que la legislación minera ha sido objeto de múltiples reformas e impugnaciones durante los últimos años, situación que, a su juicio, hace necesaria una revisión integral.

“Hemos visto que en 14 años ha habido mucha reforma y declaración de muchos artículos inconstitucionales, y eso se tiene que revisar”, afirmó.

También consideró necesario regular actividades que actualmente operan fuera de la legalidad, especialmente en sectores vinculados a la pequeña minería y la minería artesanal.

Distintos sectores buscan equilibrar la promoción de esta actividad económica con la protección ambiental y los derechos de las poblaciones luego del fallo emitido por la Sala de lo Constitucional. AD