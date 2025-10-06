Tras el feriado Morazánico sigue caos en el IHSS, sin sistema, sin citas y con escasez de medicamentos

Tegucigalpa- Los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) enfrentaron nuevamente largas filas, fallas en el sistema informático y falta de medicamentos tras el feriado Morazánico, una situación que, según los usuarios, “ya se ha vuelto costumbre”.

“Después del feriado persisten los mismos problemas en el IHSS, no hay sistema, no hay citas y muy pocos medicamentos. Ahora esta es la costumbre en el IHSS”, lamentó Gustavo Cerrato, derechohabiente que esperaba ser atendido en las instalaciones de la institución.

Desde horas de la madrugada, decenas de personas formaron extensas filas en busca de atención médica. “La gente tiene horas haciendo fila y la situación es la misma. Ahora esto es la de nunca acabar. No hay quien atienda la situación del IHSS, la Junta Interventora no ha hecho nada y la situación, lejos de mejorar, se empeora cada día”, denunció otro derechohabiente que dijo haber llegado desde las 3:30 de la mañana desde la colonia Kennedy.

Por su parte, Osman Sierra, otro afiliado, relató que acudió al centro médico a la 1:00 de la madrugada por una emergencia. “Me atendieron porque era urgente, pero hemos visto que no hay sistema”.

El sistema informático falla constantemente y no es justo, porque a uno le deducen sin demora la cuota de su salario cada mes”, expresó otra paciente evidentemente indignada por la falta de atención.

Los usuarios coincidieron en que la crisis en el IHSS se ha convertido en una amenaza para la salud pública, ante la falta de respuestas y acciones concretas por parte de la Junta Interventora, que continúa siendo señalada por la población por su ineficiencia en resolver los problemas estructurales de la institución.LB