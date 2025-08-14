Tras dos meses retenidos en Venezuela, familias de hondureños exigen ayuda al gobierno

Tegucigalpa– Los familiares de tres hondureños capturados cuando se transportaban en un barco que se movía en el entorno del Caribe y la costa oriental de Venezuela exigieron apoyo al gobierno central para que intercedan por los marines ante el gobierno de Nicolás Maduro.

Los hondureños junto a otros miembros de la tripulación fueron detenidos hace dos meses por la naval venezolana.

Los hondureños fueron identificados por sus familiares como Geovany Martínez, Walter López y Willy Woman.

Los connacionales enrolados en el N35, un barco de exploración marina con bandera de Panamá, capitán neerlandés y empresa belga (Siatec) que se dedica a buscar pedazos de buques hundidos durante la II Guerra Mundial.

Según los familiares de los tres hondureños estos fueron detenidos y están siendo acusados de espionaje, “ellos son marinos, así se ganan la vida no son delincuentes”, señalaron.

Agregaron que no tienen respuestas de la cancillería, por lo que piden a la presidenta Xiomara Castro hablar con Nicolas Maduro para que los deje en libertad.

Reiteraron que los hondureños y los tripulantes de la embarcación son personas de bien, hombres trabajadores y no delincuentes. IR