Tras dos años prófugo, capturan a femicida en la capital

Tegucigalpa-. Mediante un allanamiento de morada, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutaron la captura de José Salvador Raudales Soto a quien se le supone responsable del delito de femicidio agravado en perjuicio de María Lucidalia Hernández.

El operativo se desarrolló en la colonia Independencia de Comayagüela dirigido por la Sección de Femicidios de la FEDCV y se cuenta con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Conforme a la investigación de agentes de la unidad de muertes violentas de mujeres y femicidios de la ATIC, el hecho criminal ocurrió el 11 de abril de 2023 cuando el sospechoso, quien había tenido una relación sentimental con la víctima, la citó en su vivienda, la mujer se hizo acompañar de dos menores de edad; luego de almorzar comenzaron una discusión y el presunto agresor la comenzó a golpear y con un arma blanca le provocó varias heridas graves.

La mujer aún herida logró librarse de los ataques de José Salvador y con la ayuda de los menores que la acompañaban la llevaron a un lugar seguro, una vez ahí dieron aviso a la pareja de la víctima quien la llevó al hospital Escuela, dónde falleció al día siguiente del hecho.

Luego de su arresto el imputado será traslado al juzgado de letras que emitió la orden y autorizó el allanamiento para tal efecto y someterse a la audiencia de imputado. IR