Tras “domingo fatal” autoridades claman responsabilidad conciencia y de conductores

Tegucigalpa – Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó hoy que Honduras registró “un domingo fatal”, con diez decesos a causa de los accidentes de tránsito.

En total 17 hondureños perdieron la vida durante el fin de semana en más de 170 eventos viales, detalló Hernández.

En ese orden, clamó responsabilidad y conciencia de los conductores ya que todos los accidentes se pueden prevenir, por lo tanto son evitables.

En lo que va del año suman 353 personas fallecidas a causa de los accidentes viales.

Este lunes, un fuerte impacto entre un vehículo pickup y un bus dejó el saldo de tres personas muertas en el desvío a Salamá, carretera CA-13, en Tocoa, Colón.

Los accidentes de tránsito en Honduras son una epidemia que cada año cobra miles de vidas.

Los accidentes de tránsito, en las carreteras de Honduras, están entre las principales causas de muerte en el país, con un saldo promedio de cinco muertes diarias.

No obstante, los fines de semana este promedio se puede duplicar. (RO)