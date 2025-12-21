Tras desvisado a funcionarios electorales, Hugo Maldonado advierte que faltan muchos diputados, altos funcionarios y militares

Tegucigalpa – La negación y el retiro de la visa estadounidense a los funcionarios electorales hondureños Marlon Ochoa y Mario Morazán, respectivamente, por “socavar la democracia” al obstaculizar el recuento de votos, es solo el inicio del cisma político afirmó el presidente del Comité para la Defensa de Derechos Humanos (Codeh), Hugo Maldonado.

Maldonado prevé que ayer solo fue el comienzo de la lista negra y aseguró que faltan muchos diputados, altos funcionarios y militares, que han atentado contra el Estado derecho y han socavado la democracia hondureña.

(Leer) EEUU revoca visa a Mario Morazán y la niega a Marlon Ochoa, además advierte no tolerará ataque a democracia

De acuerdo a lo informado la noche del viernes por el Departamento de Estado de EEUU, se revocó la visa del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán por socavar la democracia en Honduras al obstaculizar el recuento de votos.

En tanto, al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, se le rechazó la solicitud de visa y tomó medidas para imponer restricciones de visa a otra persona por socavar la democracia en Honduras. VC