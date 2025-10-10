Tras decisión del TJE en torno al caso Calix, Libre busca intervención del Ministerio Público

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, pidió hoy al Ministerio Público (MP) actuar de oficio en el caso de solicitudes presentadas al Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Lo anterior luego que el TSJ emitiera medida cautelar con suspensión del acto reclamado a Jorge Cálix quien solicitó ser inscrito como candidato a diputado por el departamento de Olancho.

Sin embargo, el magistrado Mario Morazán denunció este jueves que el resto del pleno del TJE se coludió para conocer dos expedientes sin que hubiera quórum.

Manifestó a periodistas que el día anterior (miércoles), ingresó al órgano electoral solicitudes de medidas cautelares pidiendo la suspensión de actos con relación a dos recursos de apelación.

Tal como lo establece la ley, el @MP_Honduras debe actuar de oficio y de inmediato ante la flagrancia que se está gestando en el @TjeHonduras y frente a las solicitudes ilegales presentadas, que violan la Constitución de la República y la Ley Electoral.



Morazán contó que hubo convocatoria para este jueves para las 11:30 de la mañana, pero que se adelantó la misma para que él no pudiera conocer los escritos.

Con base en lo anterior, el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo escribió lo siguiente:

El @MP_Honduras está obligado a resguardar el Estado de derecho, proteger el proceso electoral, garantizar la justicia y salvaguardar la democracia. PD