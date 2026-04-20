Tras cuatro días de incendio activo en La Montañita identifican mediantes drones a responsables

Tegucigalpa – Julio Quiñones, coordinador de proyectos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.), informó hoy que ya han identificado mediante imágenes de drones a cuatro personas como responsables del incendio activo en el sector de La Montañita, Francisco Morazán.

Este es un material que ya fue entregado a las autoridades correspondientes para prosigan con la investigación, refirió.

Acotó que tras cuatro días de incendio activo suman 291 hectáreas de bosque quemadas en ese lugar.

“La ciudadanía pregunta ¿y esto es provocado?, sí es provocado yo pude constatar eso”, dijo el funcionario.

Se trata de un delito ambiental, por lo que la fiscalía debe proceder y ya se ha remitido la información correspondiente, acotó.

Honduras pierde anualmente entre 50 mil y 80 mil hectáreas de bosque por incendios y tala ilegal, afectando ecosistemas clave como La Mosquitia y generando problemas de contaminación, pérdida de biodiversidad y escasez de agua.

Las principales causas incluyen altas temperaturas, la quema de tierras para agricultura y la acción humana deliberada, con más del 90% de los incendios atribuidos a esta última. Esto se ve agravado por el cambio climático, que intensifica la sequía y prolonga la temporada de riesgo.

Usualmente, es la mano del hombre la que inicia estos incendios, pero también se suman factores como el “efecto lupa” que consiste en un vidrio que puede ser lanzado como basura a las carreteras y luego los rayos del sol se filtran y concentran en un solo punto. (RO)