Tras cuatro años de desaparición, familiares de Belkis Molina siguen con la esperanza de encontrarla

Tegucigalpa – Un 21 de julio de hace cuatro años, se registró la desaparición de una joven de 21 años de nombre Belkis Suyapa Molina en el municipio de La Esperanza en el departamento de Intibucá. Hoy sus familiares afirman que mantienen la esperanza de encontrarla con vida y exige responsabilidad penal para sus captores.

La joven que es originaria del municipio de San Francisco en Lempira, salía de su trabajo en una cooperativa en La Esperanza, pero nunca llegó a su hogar.

Los familiares reportaron su desaparición ante las autoridades, caso que llamó la atención mediática, pero como sucede en muchas ocasiones en la que pasa varios días sin conocer resultados, pierde notoriedad en la población y las autoridades.

Hoy, sus hermanas María y Sindy, recuerdan a las autoridades que es su deber de encontrar a Belkis Molina para dar respuesta y un alivio a la familia.

Clamor

“Para nosotros como familia la esperanza sigue viva, esperando que Dios obre para la vida de Belkis donde ella esté, sea su escudo, protegiéndola en todo momento ya que las autoridades se han vuelto rebeldes y han engavetado el caso”, expresó María Molina, hermana de Belkis.

Exhortó a las autoridades a que continúen con la investigación argumentando que es una vida está en silencio.

La hermana exigió al Fiscal General, ministro de Seguridad y el presidente Nasry Asfura que exijan que siga con las investigaciones.

Lamentó que la desaparición de su hermana ha provocado un deterioro en la salud de sus padres debido a la angustia de no conocer su paradero.

Mientras que la otra hermana de Belkis, Sindy Molina, exigió a las autoridades que presionan la captura del segundo implicado en la desaparición de nombre José Luis Gálvez García.

Reveló que esta persona se encuentra refugiado en Estados Unidos escapando de la justicia hondureña.

Cuestionó que esta persona goza de varios derechos como la libertad y la vida, mientras su hermana sigue desaparecida y sin conocerse si sigue vida. AG