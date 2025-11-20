Tras circo auspiciado por Libre, aclaración del MP sobre audios carece de sustancia: Eduardo Facussé

Tegucigalpa – El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, manifestó este jueves que el Ministerio Público debe ser transparente y compartir con qué asistencia jurídica internacional se han apoyado y de que países amigos son las fiscalías homólogas que han asistido, esto en el tema del peritaje de los supuestos audios entre Cossette López, Tomás Zambrano y un efectivo militar de «un intento de fraude».

«Luego del circo auspiciado por Libre ayer, y sin esos detalles, la aclaración del Ministerio Público carece de sustancia», analizó.

Lo anterior viene luego de que el MP confirmará la veracidad de los archivos, subrayando que su difusión se fundamenta en certeza sobre su contenido, esto tras la conferencia de prensa realizada el miércoles, lugar donde no se permitieron preguntas de la prensa ante el presunto experto de origen colombiano.

(Leer): Libre pagó a empresa colombiana para peritaje de audios de Cossette López, confiesa el dueño

En el lugar, el gerente general de la compañía Private Investigation Technology (PTC), Jeisson Villamil, confirmó que el peritaje habría sido solicitado por el Partido Libre.

Situación que ha orillado a la opinión pública a considerarlo como poco veraz, siendo visto como una estrategia por parte del oficialismo para deslegitimar a la consejera López y a sus adversarios en el marco de los comicios generales del 30 de noviembre. IR