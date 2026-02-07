Tras días de precipitaciones 44 comunidades en El Merendón a punto de estar incomunicadas

Tegucigalpa – El meteorólogo de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, (Copeco), Alberto López, informó hoy que 44 comunidades en la montaña de El Merendón en San Pedro Sula, norte de Honduras, están a punto de quedar incomunicadas.

La causa obedece a cinco días de precipitaciones que mantienen el suelo saturado de agua en 100 %, dijo.

Acotó que estas comunidades tienen la opción de una salida por la Colonia Primavera hacia la ciudad de San Pedro Sula, pero es una carretera de difícil acceso aún para carros de tracción cuatro por cuatro.

Se trata de 12 mil personas que quedarían incomunicadas, alertó.

Son cinco días, aunque leves, pero han caído precipitaciones de forma continua y se prevé que hoy y mañana continúen las lluvias, agregó.

Recordó que el departamento de Cortés permanece bajo alerta verde, al igual que cuatro departamentos más.

Cabe señalar que un frente frío afecta al país y provoca lluvias y lloviznas con mayor intensidad en el norte del país y descensos de temperaturas en todas las regiones. (RO)